Imprevisto per Luis Enrique: resta chiuso in ascensore per un’ora (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'avvicinamento al match tra Spagna e Kosovo non è stato sicuramente dei migliori per Luis Enrique. Il Commissario Tecnico della Roja è rimasto chiuso nell'ascensore dell'hotel che ospita la sua squadra. Insieme a lui anche i collaboratori più stretti. La disavventura è durata per un'ora, prima che il guasto venisse risolto. L'Imprevisto ha tenuto l'allenatore lontano dai giocatori per tutto il pre-partita, ma ha avuto modo di essere comunque in campo.ASSALTOLuis Enrique guiderà la Spagna alla qualificazione del Mondiale, per provare a tornare in cima al mondo come undici anni fa. L'ex tecnico di Roma, Celta Vigo e Barcellona è tornato alla guida della sua Nazionale da due anni. In precedenza aveva deciso di fermarsi per qualche tempo per stare vicino alla famiglia, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'avvicinamento al match tra Spagna e Kosovo non è stato sicuramente dei migliori per. Il Commissario Tecnico della Roja è rimastonell'dell'hotel che ospita la sua squadra. Insieme a lui anche i collaboratori più stretti. La disavventura è durata per un'ora, prima che il guasto venisse risolto. L'ha tenuto l'allenatore lontano dai giocatori per tutto il pre-partita, ma ha avuto modo di essere comunque in campo.ASSALTOguiderà la Spagna alla qualificazione del Mondiale, per provare a tornare in cima al mondo come undici anni fa. L'ex tecnico di Roma, Celta Vigo e Barcellona è tornato alla guida della sua Nazionale da due anni. In precedenza aveva deciso di fermarsi per qualche tempo per stare vicino alla famiglia, ...

Advertising

ItaSportPress : Imprevisto per Luis Enrique: resta chiuso in ascensore per un'ora - - E_Silvestrin : +++UFFICIALE+++ A causa di un imprevisto problema di rete lo Speciale su Ozzy sarà rinviato a data da destinarsi.… - Ms_MartyReid : RT @vivranda: Cara samantha i problemi non sai mai come li affronterà un’altra persona magari sulla carta è perfetto come pensi tu e invece… - soulpump21 : @Apndp Correvo in bicicletta da bambina come un maschiaccio, cadevo, mi sbucciavo le ginocchia e continuavo perché… - vivranda : Cara samantha i problemi non sai mai come li affronterà un’altra persona magari sulla carta è perfetto come pensi t… -