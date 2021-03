Il Trono di Spade diventerà uno spettacolo di Broadway e debutterà nel 2023

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel futuro de Ildi, c'è anche il teatro: arriverà anel. Lo riporta in esclusiva Hollywood Reporter. Oltre New York, il debutto è previsto anche a Londra e in ...

Nel futuro de Ildi, c'è anche il teatro: arriverà a Broadway e debutterà nel 2023. Lo riporta in esclusiva Hollywood Reporter. Oltre New York, il debutto è previsto anche a Londra e in Australia. L'...Sembra infatti che i produttori Simon Painter e Tim Lawson ( The Illusionists ) stiano lavorando a una produzione teatrale a temadi, in collaborazione con Kilburn Live, con il ...Nel futuro de Il Trono di Spade, c’è anche il teatro: arriverà a Broadway e debutterà nel 2023. Lo riporta in esclusiva Hollywood Reporter. Oltre New York, il debutto è previsto anche a Londra e in ...George Martin sta scrivendo un copione ambientato pochi anni prima della serie tv: debutto a Broadway e poi tour, per ora solo negli USA ...