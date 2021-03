Il commissario Figliuolo in visita in Lombardia: “Qui va tutto bene? No” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Era attesa da qualche giorno la visita a Milano del commissario straordinario all’emergenza il generale Francesco Paolo Figliuolo: “In Lombardia bisogna migliorare. Le cose che non vanno ci sono”. Ma, ha continuato poi in maniera costruttiva e non polemica: “Le facciamo notare, e insieme si mettono a posto”. E le criticità sono ormai note, tanto che la società che gestiva le prenotazioni per i vaccini (Aria) è stata completamente commissariata, e da domani si attiverà Poste Italiane (come avviene nelle altre regioni). Ha detto il commissario Figliuolo: “Da domani la Lombardia sarà inserita nei sistema informativi della struttura commissariale di Poste, e gradualmente in maniera veloce si risolveranno tutte le problematiche legate alla criticità dei sistemi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Era attesa da qualche giorno laa Milano delstraordinario all’emergenza il generale Francesco Paolo: “Inbisogna migliorare. Le cose che non vanno ci sono”. Ma, ha continuato poi in maniera costruttiva e non polemica: “Le facciamo notare, e insieme si mettono a posto”. E le criticità sono ormai note, tanto che la società che gestiva le prenotazioni per i vaccini (Aria) è stata completamente commissariata, e da domani si attiverà Poste Italiane (come avviene nelle altre regioni). Ha detto il: “Da domani lasarà inserita nei sistema informativi della struttura commissariale di Poste, e gradualmente in maniera veloce si risolveranno tutte le problematiche legate alla criticità dei sistemi ...

