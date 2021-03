Ignazio Moser, chi è l’ex fidanzata Tanja Dexters: tutto sulla bellissima modella (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sempre al centro del gossip, Ignazio Moser ha avuto una fidanzata con una storia davvero particolare. tutto quello che sappiamo su è Tanja Dexters. Figlio della leggenda del ciclismo Francesco Moser, Ignazio è stato spesso al centro di gossip e chiacchiere, fin dalla sua partecipazione al Grande Fratello VIP, nell’edizione 2017. Il suo nome ovunque nei titoli di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sempre al centro del gossip,ha avuto unacon una storia davvero particolare.quello che sappiamo su è. Figlio della leggenda del ciclismo Francescoè stato spesso al centro di gossip e chiacchiere, fin dalla sua partecipazione al Grande Fratello VIP, nell’edizione 2017. Il suo nome ovunque nei titoli di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Chi è Tanja Dexters l’ex fidanzata di Ignazio Moser arrestata nel 2018 - #Tanja #Dexters #fidanzata #Ignazio - Patrizi75063779 : @MalesAlexandra @clau260216 A me sembra lui Ignazio moser - zazoomblog : Cecilia Rodriguez in barca Ignazio Moser le sculaccia il lato b nel video social - #Cecilia #Rodriguez #barca… - francobus100 : Cecilia Rodriguez in barca si lancia in un ballo sexy, Ignazio Moser le sculaccia il lato b nel video social… -