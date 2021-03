Daydreamer, trama 31 marzo 2021: Deren incredula (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anticipazioni puntata Daydreamer 31 marzo 2021 con una nuova svolta e una Deren che sarà decisamente al centro dell'attenzione. Sanem raggira Deren Nelle puntate precedenti Daydreamer non tutto è andato secondo i piani. Come sappiamo Sanem e Can sono fuggiti insieme in barca cercando di ritrovare loro stessi e il loro amore, mentre alla tenuta avveniva il dramma. Dopo la denuncia tutti i protagonisti della soap turca sono stati messi in prigione. Il tuttofare Bulut ha rivestito nuovamente i panni dell'avvocato e ha liberato i ragazzi, conquistando ancora di più il cuore della giovane Deren. Al ritorno Sanem è distrutta e crede che oramai la sua carriera sia finita. Can, che non sopporta vederla soffrire, si offre di finanziare il progetto ma lei non accetta e gli ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anticipazioni puntata31con una nuova svolta e unache sarà decisamente al centro dell'attenzione. Sanem raggiraNelle puntate precedentinon tutto è andato secondo i piani. Come sappiamo Sanem e Can sono fuggiti insieme in barca cercando di ritrovare loro stessi e il loro amore, mentre alla tenuta avveniva il dramma. Dopo la denuncia tutti i protagonisti della soap turca sono stati messi in prigione. Il tuttofare Bulut ha rivestito nuovamente i panni dell'avvocato e ha liberato i ragazzi, conquistando ancora di più il cuore della giovane. Al ritorno Sanem è distrutta e crede che oramai la sua carriera sia finita. Can, che non sopporta vederla soffrire, si offre di finanziare il progetto ma lei non accetta e gli ...

