Dai platani al verde | così Villa Borghese ritrova il suo splendore grazie allo sport

Quando si comincia ad assaporare l'aria della primavera il pensiero degli appassionati dello sport equestre non può che andare a Piazza di Siena. Certo: lo Csio d'Italia che si svolge a Roma dentro ......questo che è stato fortemente apprezzato dalla comunità mondiale degli sport equestri esuoi ... Oggi la Valle deicostituisce 'l'unica isola urbana nota di antichiorientali in ...Quando si comincia ad assaporare l’aria della primavera il pensiero degli appassionati dello sport equestre non può che andare a Piazza di Siena. Certo: lo Csio d’Italia che si svolge a Roma dentro qu ...L’intervento sui platani seicenteschi - sotto la direzione dei botanici francesi Pascal Genoyer (presente a Roma) e Claire Atger, del centro studi Pousse Conseil - inizierà oggi, martedì 30 marzo 2021 ...