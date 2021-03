CR7 | la scalata dei record continua | ora punta Romario

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 771 gol in carriera, superando Pelé al terzo posto nella classifica dei miti. Oraagli ultimi due davanti a sé:(772) e Bican

Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 771 gol in carriera, superando Pelé al terzo posto nella classifica dei miti. Ora punta agli ultimi due davanti a sé: Romario (772) e Bican... da sinistra rispetto al dischetto del calcio di rigore, bruciando il tentativo didi ... che radicano dal sontuoso contratto di fine corsa accordato aed al suo furbissimo procuratore Jorge ...Calciomercato Juventus, due colpi dal Real Madrid per convincere Ronaldo a rimanere. La società prepara le operazioni ...Era attesa per questi giorni la decisione sui prossimi diritti televisivi della Serie A. Ad aggiudicarsi la “corsa” è stato Dazn, la nuova piattaforma streaming che continua la sua scalata verso il mo ...