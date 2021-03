Covid Campania, 2.016 nuovi positivi: comunicati 38 decessi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.016 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.478 asintomatici e 538 sintomatici, su 19.182 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 38 decessi, 23 deceduti nelle ultime 48 ore e 15 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 3.066 guariti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 2.016 (*) di cui Asintomatici: 1.478 (*) Sintomatici: 538 (*) * positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 19.182 Tamponi antigenici del giorno: 4.024 ?Deceduti: 38 (**)? Totale deceduti: 5.363 Guariti: 3.066 Totale guariti: 238.809 ** 23 deceduti nelle ultime 48 ore, 15 deceduti in precedenza ma registrati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.016 ial-19 in, di cui 1.478 asintomatici e 538 sintomatici, su 19.182 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 38, 23 deceduti nelle ultime 48 ore e 15 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 3.066 guariti. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 2.016 (*) di cui Asintomatici: 1.478 (*) Sintomatici: 538 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 19.182 Tamponi antigenici del giorno: 4.024 ?Deceduti: 38 (**)? Totale deceduti: 5.363 Guariti: 3.066 Totale guariti: 238.809 ** 23 deceduti nelle ultime 48 ore, 15 deceduti in precedenza ma registrati ...

fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - Adnkronos : #Passaportovaccinale: per voi deve essere obbligatorio? Può aiutare a rilanciare la nostra economia? - ottopagine : Covid-19 in Campania: 2.016 i nuovi positivi - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 2.016 positivi e 38 morti: l'indice di contagio resta sopra il 10% -