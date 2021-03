“Così in primo piano? Orrore!”. Fedez e Baby Vittoria: lei bellissima, ma tutti fissi su quel particolare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Appena nata la piccola Vittoria Lucia Ferragni è già una star. Si tratta della seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni. Poco dopo essere venuta al mondo ha anche fatto il suo debutto sui social con una tutina rosa e un cappellino deliziosi. La nascita di Vittoria arriva a tre anni esatti da quella del primogenito dei Ferragnez, Leone, avvenuta il 19 marzo del 2019, e dal matrimonio, celebrato a Noto, in Sicilia, nel settembre dello stesso anno. La prima foto di Vittoria su Instagram ha fatto subito boom di like e di commenti anche per il look che Chiara Ferragni ha scelto per la sua piccolina. La tutina firmata proprio dall’influencer e anche copricapo fanno parte della linea New Born della Chiara Ferragni Collection: la “Cuffietta classica a trama Eyestar”, disponibile sul mercato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Appena nata la piccolaLucia Ferragni è già una star. Si tratta della seconda figlia die Chiara Ferragni. Poco dopo essere venuta al mondo ha anche fatto il suo debutto sui social con una tutina rosa e un cappellino deliziosi. La nascita diarriva a tre anni esatti dala delgenito dei Ferragnez, Leone, avvenuta il 19 marzo del 2019, e dal matrimonio, celebrato a Noto, in Sicilia, nel settembre dello stesso anno. La prima foto disu Instagram ha fatto subito boom di like e di commenti anche per il look che Chiara Ferragni ha scelto per la sua piccolina. La tutina firmata proprio dall’influencer e anche copricapo fanno parte della linea New Born della Chiara Ferragni Collection: la “Cuffietta classica a trama Eyestar”, disponibile sul mercato ...

Advertising

AzzolinaLucia : È proprio così. L’ho ripetuto tante volte in questi mesi: è uno dei motivi per cui il primo ciclo non dovrebbe MAI… - Vivo_Azzurro : #U21EURO ???? ?? FINE PRIMO TEMPO ???????? #ItaliaSlovenia 3?-0? ?? 10' #Maggiore, 19' #Raspadori, 25' #Cutrone rig ?? B… - rtl1025 : ?? 'Andiamo verso la bella stagione e come l'anno scorso avremo un semplice colore giallo o bianco: l'importante è p… - miryluigia85 : #exrosmello comunque2 sono le cose o ce li ritroviamo tra2 anni con un figlio o visto che hanno iniziato a conviver… - malgradotuttobl : Salvatore Borsellino: ''Così Rosario Cattafi potrebbe essere prescritto'' #31marzo #Milazzo #BarcellonaPG… -

Ultime Notizie dalla rete : Così primo Assunsero metadone dopo il calcetto e morirono a 15 e 16 anni: condannato a 7 anni e 2 mesi chi aveva venduto la sostanza Il processo di primo grado si è concluso con il rito abbreviato e quindi Romboli ha beneficiato ... 'Non sono uso commentare sia in negativo che in positivo la sentenza e così farò' si è limitato a dire ...

Test SBK Barcellona: Rea il più veloce nel Day - 1, cinque costruttori diversi in top - 5 ...(annunciato ieri come primo pilota del team Honda MIE) e Samuele Cavalieri, alla prima presa di contatto con Kawasaki Pedercini. Assente al test il suo compagno di squadra Loris Cresson , così come ...

Parioli, il gestore del bar Archimede: «Oggi ho incassato 10 euro, così è impossibile» Corriere della Sera Il processo digrado si è concluso con il rito abbreviato e quindi Romboli ha beneficiato ... 'Non sono uso commentare sia in negativo che in positivo la sentenza efarò' si è limitato a dire ......(annunciato ieri comepilota del team Honda MIE) e Samuele Cavalieri, alla prima presa di contatto con Kawasaki Pedercini. Assente al test il suo compagno di squadra Loris Cresson ,come ...