Concorsi pubblici 2021, 125 mila posti ecco i bandi principali (Di mercoledì 31 marzo 2021) I grandi Concorsi pubblici a livello nazionale pubblicati dal 2020 sono almeno 60. La pubblicazione dei bandi è prevista entro il 2021 che dovrebbero sbloccarsi con il decreto Covid annunciato del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Concorsi pubblici: ecco cosa riguarderà la Scuola I Concorsi pubblici si potranno sostenere con il consenso del Comitato tecnico scientifico, che ha generato un nuovo protocollo. Le nuove regole prevedono di sfruttare le regioni e le province, di modo da evitare lo spostamento dei candidati da una regione all'altra. IL concorrente dovrà esibire, per l'accesso, l'esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima e sarà obbligato ad indossare mascherine Ffp2.

