«Chi vorresti come leader?». Nel centrodestra il sondaggio mette in parità Meloni e Salvini: 47% (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alleati certamente, ma sanamente concorrenti all’occorrenza. È così da sempre il bipolarismo italiano. Competition is competition spiegavano nell’Ulivo alla fine degli anni’90 la contrapposizione tra Prodi e D’Alema. Lo stesso accadeva nel centrodestra, quantunque lì la leadership berlusconiana apparisse molto più salda. Da allora è passato oltre un ventennio, nel bipolarismo si è incuneato il movimento grillino che poi ne è stato inghiottito, ma poco è cambiato. E di competition si continua a parlare. Tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a destra, e tra Enrico Letta e Giuseppe Conte, a sinistra. Il tutto consacrato sui famosi cartelli numerati che il sondaggista Nando Pagnoncelli espone di Di Martedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris. Tra tutti gli elettori è la Meloni a prevalere La ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alleati certamente, ma sanamente concorrenti all’occorrenza. È così da sempre il bipolarismo italiano. Competition is competition spiegavano nell’Ulivo alla fine degli anni’90 la contrapposizione tra Prodi e D’Alema. Lo stesso accadeva nel, quantunque lì laship berlusconiana apparisse molto più salda. Da allora è passato oltre un ventennio, nel bipolarismo si è incuneato il movimento grillino che poi ne è stato inghiottito, ma poco è cambiato. E di competition si continua a parlare. Tra Giorgiae Matteo, a destra, e tra Enrico Letta e Giuseppe Conte, a sinistra. Il tutto consacrato sui famosi cartelli numerati che il sondaggista Nando Pagnoncelli espone di Di Martedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris. Tra tutti gli elettori è laa prevalere La ...

