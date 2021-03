Body editing app: via dalle rotte dei più giovani (Di mercoledì 31 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) Si chiamano Body editing apps, sono tantissime, spesso gratuite e disponibili sull’Apple store così come sul Play store.Promettono di rendere più bello il nostro corpo ma in fotografia, spopolano tra i più giovani – e non solo – specie in questa stagione di distanziamento sociale nella quale ci presentiamo più spesso online che dal vivo, sembrano innocue, divertenti e persino utili ma nascondono insidie pericolose per tutti e per i più giovani più di tutti.Provate a digitare sull’Apple store o sul Play store “Body editing” o “Body editor” o provate a fare altrettanto su Google. Vi troverete davanti a una lista lunga, anzi lunghissima di link, app e immagini che promettono tutti lo stesso genere di miracolo: migliorare il vostro aspetto fisico, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) (a cura di Guido Scorza) Si chiamanoapps, sono tantissime, spesso gratuite e disponibili sull’Apple store così come sul Play store.Promettono di rendere più bello il nostro corpo ma in fotografia, spopolano tra i più– e non solo – specie in questa stagione di distanziamento sociale nella quale ci presentiamo più spesso online che dal vivo, sembrano innocue, divertenti e persino utili ma nascondono insidie pericolose per tutti e per i piùpiù di tutti.Provate a digitare sull’Apple store o sul Play store “” o “editor” o provate a fare altrettanto su Google. Vi troverete davanti a una lista lunga, anzi lunghissima di link, app e immagini che promettono tutti lo stesso genere di miracolo: migliorare il vostro aspetto fisico, ...

Advertising

HuffPostItalia : Body editing app: via dalle rotte dei più giovani - guidoscorza : #governareilfuturo | Body editing app: via dalle rotte dei più giovani | - jacopommartone : RT @HuffPostItalia: Governare il futuro. Body editing app: via dalle rotte dei più giovani - HuffPostItalia : Governare il futuro. Body editing app: via dalle rotte dei più giovani - paoloigna1 : Evoluzioni social di antiche e sbagliate BBC News - Body-editing apps on #TikTok ‘trigger eating disorders’ -

Ultime Notizie dalla rete : Body editing Governare il futuro. Body editing app: via dalle rotte dei più giovani Si chiamano body editing apps, sono tantissime, spesso gratuite e disponibili sull'Apple store così come sul Play store. Promettono di rendere più bello il nostro corpo ma in fotografia, spopolano tra i più ...

Huawei MateBook 14: ecco perché è il computer portatile più conveniente su Amazon ...9mm, caratteristica che garantisce un rapporto screen to body del 90% . Il tutto con un rapporto di ... come l'editing e il coding. Il notebook può essere configurato con una RAM fino a 16 GB in ...

Body editing app: via dalle rotte dei più giovani L'HuffPost Body editing app: via dalle rotte dei più giovani Si chiamano body editing apps, sono tantissime, spesso gratuite e disponibili sull’Apple store così come sul Play store. Promettono di rendere più bello il nostro corpo ma in fotografia, spopolano tra ...

Governare il futuro. Body editing app: via dalle rotte dei più giovani La quattordicesima puntata del podcast curato da Guido Scorza, componente del collegio del Garante della Privacy. Oggi si parla della pericolosità di alcune app usate dagli adolescenti ...

Si chiamanoapps, sono tantissime, spesso gratuite e disponibili sull'Apple store così come sul Play store. Promettono di rendere più bello il nostro corpo ma in fotografia, spopolano tra i più ......9mm, caratteristica che garantisce un rapporto screen todel 90% . Il tutto con un rapporto di ... come l'e il coding. Il notebook può essere configurato con una RAM fino a 16 GB in ...Si chiamano body editing apps, sono tantissime, spesso gratuite e disponibili sull’Apple store così come sul Play store. Promettono di rendere più bello il nostro corpo ma in fotografia, spopolano tra ...La quattordicesima puntata del podcast curato da Guido Scorza, componente del collegio del Garante della Privacy. Oggi si parla della pericolosità di alcune app usate dagli adolescenti ...