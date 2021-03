Vaccino, Curcio: “Per somministrazioni a fine giornata serve accordo con Regioni” (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Sulle somministrazioni del vaccino a fine giornata, “serve un accordo con le Regioni per indirizzare le dosi che restano non al ventenne, ma alla stessa categoria a cui erano destinate. Altrimenti si creano situazioni che stridono, persone che si mettono fuori e aspettano, meccanismi che fanno perdere la fiducia del cittadino senza la quale la campagna non va avanti“. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio in audizione in commissione Affari sociali della Camera sullo stato di attuazione del Piano nazionale dei vaccini. NEL PRIMO TRIMESTRE 1 MILIONE DI DOSI IN MENO DI QUELLE PREVISTE Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Sulle somministrazioni del vaccino a fine giornata, “serve un accordo con le Regioni per indirizzare le dosi che restano non al ventenne, ma alla stessa categoria a cui erano destinate. Altrimenti si creano situazioni che stridono, persone che si mettono fuori e aspettano, meccanismi che fanno perdere la fiducia del cittadino senza la quale la campagna non va avanti“. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio in audizione in commissione Affari sociali della Camera sullo stato di attuazione del Piano nazionale dei vaccini. NEL PRIMO TRIMESTRE 1 MILIONE DI DOSI IN MENO DI QUELLE PREVISTE

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una riunione di lavoro sulla #campagnavaccinale con il capo @DPCgov Curcio e il… - Libero_official : 'Servono regole precise, no a meccanismi che minano la fiducia'. #Vaccino e dosi sprecate, #Curcio chiama… - orizzontescuola : Vaccino Covid, Curcio: “Dosi rimanenti a fine giornata? Regole per darle a chi spettano” - fanpage : Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha chiesto di non fare graduatorie tra Regioni sulla somministraz… - EspostiMario : @emmevilla Scisa. se posso. Ma allora come mai #Curcio ha dichiarato la #Lombardia virtuosa nel vaccino agli #over80? -