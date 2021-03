Vaccino Covid, Curcio: “Dosi a fine giornata? Servono omogeneizzazione e protocolli con le Regioni per indirizzare ciò che avanza” (Di martedì 30 marzo 2021) Sul tema dei “vaccini (che restano a fine giornata), è necessaria una omogeneizzazione, ne parlerò al commissario” Figliuolo. Così il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio in audizione alla Camera. “Il fine di non sprecare neppure una goccia del Vaccino è da perseguire assolutamente – aggiunge – Al di là di indicazioni generali serve secondo me un accordo con le Regioni per indirizzare le Dosi che restano non al ventenne, ma alla stessa categoria a cui erano destinate. Sennò si creano situazioni che stridono, persone che si mettono fuori e aspettano, meccanismi che fanno perdere la fiducia del cittadino. Se la perdiamo, la campagna non va avanti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Sul tema dei “vaccini (che restano a), è necessaria una, ne parlerò al commissario” Figliuolo. Così il capo della Protezione civile Fabrizioin audizione alla Camera. “Ildi non sprecare neppure una goccia delè da perseguire assolutamente – aggiunge – Al di là di indicazioni generali serve secondo me un accordo con leperleche restano non al ventenne, ma alla stessa categoria a cui erano destinate. Sennò si creano situazioni che stridono, persone che si mettono fuori e aspettano, meccanismi che fanno perdere la fiducia del cittadino. Se la perdiamo, la campagna non va avanti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

