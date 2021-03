Tare | «Un dolore immenso e insopportabile per la morte di Guerini»

(Di martedì 30 marzo 2021) Il ds Igliha ricordato Danielin un lungo intervento per le frequenze di Radiosei: ecco le sue parole Sulle frequenze di Radiosei, il diesse della Lazio – Igli– ha ricordato Daniel, tragicamente scomparso nei giorni scorsi. Ecco le sue parole: TRAGEDIA – «L’ho saputo da mio figlio, con lui erano molto amici e la sera dell’incidente è sceso da me in camera e me l’ha detto. Ho pensato fosse uno scherzo, e invece mi ha detto che era vero. È stato un colpo duro, una vera tragedia, perdere la vita a 19 anni ti lascia dei segni importanti. Etienne mi ha chiesto aiuto per verificare la notizia, era troppo tardi però. Di Daniel mi hanno confermato subito, è stata una tragedia. Ho chiamato la famiglia il giorno dopo, ho sentito la madre per le condoglianze». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU ...

Advertising

Fantacalcio : Lazio, Tare sulla scomparsa del giovane Guerini: 'Dolore immenso, lo ricorderemo' - pasqualinipatri : Tare ricorda Daniel Guerini: “La notizia l’ho saputa da mio figlio. Un dolore immenso e insopportabile”… - laziopress : Tare ricorda Daniel Guerini: “La notizia l’ho saputa da mio figlio. Un dolore immenso e insopportabile”… - Luca_Twitte : Lazio, Tare su Guerini: 'Dolore immenso, faremo qualcosa per ricordarlo'?@OfficialSSLazio? - LALAZIOMIA : Tare ricorda Daniel Guerini: “La notizia l’ho saputa da mio figlio. Un dolore immenso e insopportabile”… -

Ultime Notizie dalla rete : Tare dolore

Il ds Igliha ricordato Daniel Guerini in un lungo intervento per le frequenze di Radiosei: ecco le sue ...Il ds Igliha ricordato Daniel Guerini in un lungo intervento per le frequenze di Radiosei: ecco le sue ...Il ds Igli Tare ha ricordato Daniel Guerini in un lungo intervento per le frequenze di Radiosei: ecco le sue parole ...Armini e altri lo conoscevano da tanti anni, in quel momento e il giorno dopo sono stati tra i momenti più brutti della mia vita. Un dolore immenso e insopportabile, abbiamo cercato il silenzio per ...