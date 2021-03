Sicilia: tamponi e dati alterati per abbassare l'indice RT, arresti nella sanità (Di martedì 30 marzo 2021) Potrebbe essere l'inizio di un importante scandalo sanitario per la Regione Sicilia. nella giornata di oggi tre soggetti sono finiti agli arresti domiciliari. Terremoto nella sanità Siciliana? Si tratta di una dirigente del Dipartimento per le attività sanitarie, un funzionario e un dipendente della ditta che trasmette i flussi informatici. L'accusa è quella di falso materiale e ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. In sostanza, i tre soggetti arrestati avrebbero trasmesso dati falsi relativi ai contagi da COVID alla Regione che a sua volta li inviava all'Istituto Superiore di sanità. Il sospetto è che i numeri siano stati “sgonfiati” per evitare che dal Ministero della sanità arrivasse l'ordine di rendere la ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 30 marzo 2021) Potrebbe essere l'inizio di un importante scandalo sanitario per la Regionegiornata di oggi tre soggetti sono finiti aglidomiciliari. Terremotona? Si tratta di una dirigente del Dipartimento per le attività sanitarie, un funzionario e un dipendente della ditta che trasmette i flussi informatici. L'accusa è quella di falso materiale e ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. In sostanza, i tre soggetti arrestati avrebbero trasmessofalsi relativi ai contagi da COVID alla Regione che a sua volta li inviava all'Istituto Superiore di. Il sospetto è che i numeri siano stati “sgonfiati” per evitare che dal Ministero dellaarrivasse l'ordine di rendere la ...

