Retroscena TPI – In Lombardia il piano vaccini è bloccato: l'opposizione incontra Figliuolo per chiedere l'intervento dello Stato (Di martedì 30 marzo 2021) La visita in Lombardia del commissario nazionale anti Covid-19 Generale Francesco Paolo Figliuolo e del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio è in programma da alcuni giorni per mercoledì 31 marzo, ma potrebbe trasformarsi in un'occasione di protesta a seguito degli sconcertanti fatti di Verano Brianza, comune del Monzese. Il centro vaccinale che somministrava dalle 400 alle 600 dosi al giorno è rimasto chiuso per due giorni e mezzo. Il motivo? Non certo la mancanza dei vaccini, come in diversi altri casi hanno sostenuto coloro che difendono l'operato di Regione Lombarda, bensì un'incredibile mancanza di pazienti! I vaccini c'erano, ma, come spiegato dal Sindaco Massimiliano Chiolo, non sono arrivate le liste delle persone da vaccinare. Eppure, volendo, pazienti aventi al diritto al vaccino si sarebbero potuti ...

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena TPI Rai, la Lega vuole Fabio Vaccarono (Google Italia) come nuovo Amministratore Delegato di Viale Mazzini Tanto tuonò che piovve. Già, perché, esattamente come anticipato da TPI nei giorni scorsi la Rai ha nominato Andrea Montanari alla guida di Radio Tre al posto di Marino Sinibaldi e Maurizio Fattaccio alla guida di Rai Pubblicità. Ma non c'è soltanto questo, perché ...

Le vie del Quirinale sono infinite: e se toccasse a Gianni Letta? Se la candidatura di Mario Draghi al Colle dovesse risultare più difficile del previsto dopo aver assunto la guida di un governo il cui scopo (gestione della pandemia, Recovery Plan) non si può ...

Rai, ora si parla del contratto di Fabio Fazio TPI Letta incontra Conte: i nodi sul tavolo dell’alleanza Pd-M5S, da Roma alla legge elettorale Letta incontra Conte: i nodi sul tavolo dell’alleanza Pd-M5S. Si è svolto presso la sede dell’Arel l’incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e l’ex premier Giusepp ...

M5s, Giuseppe Conte prepara la causa a Casaleggio: il retroscena Il nuovo statuto del Movimento 5 stelle e il suo codice etico sono al momento in stand-by. Il leader in pectore dei pentastellati, Giuseppe Conte, ha infatti prima un altro e più urgente problema da r ...

