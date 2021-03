Rapina a mano armata in farmacia a Contrada, De Santis: “Massima solidarietà e vicinanza” (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – È accaduto nella serata di ieri, a Contrada: il malvivente, armato di pistola e con il volto coperto dalla mascherina anti-Covid ed occhiali, fingendosi cliente, dopo aver indossato il cappuccio del giubbotto, ha minacciato la farmacista ed è scappato via con il denaro prelevato dalla cassa. Circa 400 euro il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Forino e della Compagnia di Baiano. Indagini in corso. “L’Amministrazione comunale esprime Massima solidarietà e vicinanza alla dottoressa Roberta Gaeta per il vile gesto subito nella serata di ieri ai danni della propria attività – scrive il sindaco, Pasquale De Santis – Nella qualità di Sindaco del Comune di Contrada manifesto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – È accaduto nella serata di ieri, a: il malvivente, armato di pistola e con il volto coperto dalla mascherina anti-Covid ed occhiali, fingendosi cliente, dopo aver indossato il cappuccio del giubbotto, ha minacciato la farmacista ed è scappato via con il denaro prelevato dalla cassa. Circa 400 euro il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Forino e della Compagnia di Baiano. Indagini in corso. “L’Amministrazione comunale esprimealla dottoressa Roberta Gaeta per il vile gesto subito nella serata di ieri ai danni della propria attività – scrive il sindaco, Pasquale De– Nella qualità di Sindaco del Comune dimanifesto ...

