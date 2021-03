Punter, che partita! 23 puti da vero leader (Di martedì 30 marzo 2021) Kevin Punter ha segnato 23 punti in Stella Rossa - Olimpia AX 72 - 93 che ha dato a Milano la certezza di disputare i playoff Leggi su video.gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) Kevinha segnato 23 punti in Stella Rossa - Olimpia AX 72 - 93 che ha dato a Milano la certezza di disputare i playoff

Advertising

daviola67 : @treuominieloli1 Ok per Punter ma Shields (come Leday) ombra di se stesso. Micov, che gli capita? Da tre non entra… - Alessan13401468 : @OlimpiaMI1936 @LegaBasketA Speriamo di riprenderci perché siamo proprio giù, ci serve una vittoria questa settim… - HikenNoFede2 : Antisportivo su Tonut giusto, peccato che di là fallissimo su Shields e due minuti prima non avevano dato su Punter… - StefanoRod86 : Riposo si, battezzata no. Dall'atteggiamento direi che Milano è li per giocare e non regalare la partita. Bene Punt… - marcomaggi83 : @HikenNoFede2 Ma vediamo come va, perché se fosse una giornata in cui entrano, dopo qualche gara sotto media, un ve… -