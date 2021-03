Nuova Champions, decisione slitta al 19 aprile (Di martedì 30 marzo 2021) Posticipata la decisione sulla Nuova formula della Champions League Tra i tanti cambiamenti del calcio, allo studio c’è quello della Nuova formula della Champions League a partire dal 2024 per renderla più coinvolgente e scongiurare la creazione di una SuperLega da parte dei club aumentando di fatto gli scontri tra le big. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’UEFA ha rinviato la decisione sul cambio di formula. Secondo la fonte, il rinvio si è reso necessario per le questioni ancora irrisolte tra top club sulla gestione dei diritti commerciali della Coppa. Da Nyon hanno fatto sapere che la “decisione ufficiale” non sarà presa domani, ma il 19 aprile, dopo essere stata discussa nella riunione del Comitato Esecutivo. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Posticipata lasullaformula dellaLeague Tra i tanti cambiamenti del calcio, allo studio c’è quello dellaformula dellaLeague a partire dal 2024 per renderla più coinvolgente e scongiurare la creazione di una SuperLega da parte dei club aumentando di fatto gli scontri tra le big. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’UEFA ha rinviato lasul cambio di formula. Secondo la fonte, il rinvio si è reso necessario per le questioni ancora irrisolte tra top club sulla gestione dei diritti commerciali della Coppa. Da Nyon hanno fatto sapere che la “ufficiale” non sarà presa domani, ma il 19, dopo essere stata discussa nella riunione del Comitato Esecutivo. L'articolo proviene da ...

