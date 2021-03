Maxi Lopez e lo scherzo alla fidanzata, quante critiche al calciatore: “Umiliazione pubblica” (Di martedì 30 marzo 2021) L'ultimo scherzo di Maxi Lopez alla fidanzata Daniela Christansson non è stato giudicato troppo divertente. Il calciatore, infatti, rompe un uovo direttamente sulla testa della modella. Sui social i commenti negativi al suo indirizzo si sono sprecati.caption id="attachment 105633" align="alignnone" width="1024" Foto: Instagram/captionI social insorgonoSono tantissimi i follower e fan che non hanno gradito la goliardata di Maxi Lopez. Gli attacchi sono arrivati sia su Twitter che su Instagram. "Se la fidanzata di Maxi Lopez non lo lascia dopo questa Umiliazione pubblica, non ha dignità", "se lo facesse il mio ragazzo rimarrebbe single" e poi ancora "misogino". Poche ... Leggi su golssip (Di martedì 30 marzo 2021) L'ultimodiDaniela Christansson non è stato giudicato troppo divertente. Il, infatti, rompe un uovo direttamente sulla testa della modella. Sui social i commenti negativi al suo indirizzo si sono sprecati.caption id="attachment 105633" align="alignnone" width="1024" Foto: Instagram/captionI social insorgonoSono tantissimi i follower e fan che non hanno gradito la goliardata di. Gli attacchi sono arrivati sia su Twitter che su Instagram. "Se ladinon lo lascia dopo questa, non ha dignità", "se lo facesse il mio ragazzo rimarrebbe single" e poi ancora "misogino". Poche ...

