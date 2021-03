Lexus LF-Z Electrified - Inaugura una nuova era

Leggi su quattroruote

(Di martedì 30 marzo 2021) Lacambia pelle e strategia promettendo una vera e propria rivoluzione della gamma da qui al 2025. Come manifesto delle proprie intenzioni la Casa giapponese ha presentato la concept LF-Z, che anticipa lo stile e la tecnologia dei modelli di domani e porta al debutto il logo rivisitato del marchio. Entro il 2025 il costruttore ha in programma di presentare 20 modelli, tra aggiornamenti di varianti attuali e vetture completamente inedite. Tra questi troveremo ibride, anche plug-in, ed elettriche: l'obiettivo è quello di arrivare ad avere una versione a batteria di ogni modello, ma sono previste anche nuove sperimentazioni nei segmenti delle sportive, delle vetture a guida totalmente autonoma e in altri settori dove il marchio non è attualmente presente. 544 CV e 600 km di autonomia per la Concept. La Concept LF-Z ...