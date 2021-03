La sospensione tedesca della ratifica del Recovery Fund è un brutto segnale per Bruxelles e per l’Italia

Leggi su open.online

(Di martedì 30 marzo 2021) La Corte costituzionaledi Karlsruhe ha sospeso in via momentanea ladel, chiedendo al PresidenteRepubblica di non firmare la legge approvata nei due rami del parlamento (Bundestag e Bundesrat). Il presidente Frank-Walter Steinmeier dovrà attendere la pronuncia degli alti togati. Alla basedisputa il procedimento presentato dall’economista anti-euro, Bernd Lucke, fondatore ed ex-membro del partito di estrema destra AfD. Sul piano giuridico il ricorso contesta l’indebitamento comune previsto nell’ambito del Next Generation EU, giudicandolo inammissibile in quanto rappresenta un rischio che ildiventi il primo passo verso l’istituzione di uno strumento permanente per l’emissione di debito comune ...