Italia, Arrigo Sacchi ringrazia Mancini: “Ha dato speranza e gioco, che però deve tornare” (Di martedì 30 marzo 2021) Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, a cui l’ex tecnico del Milan e della Nazionale ha proprio parlato dell’Italia di Roberto Mancini, in questi giorni impegnata con i primi match di qualificazione al Mondiale 2022. “La vittoria per 2-0 con la Bulgaria non ha messo in mostra una squadra brillante come eravamo abituati – ha affermato Sacchi – Spero che i giocatori non pensino di essere imbattibili giocando a ritmi bassi e con pochi smarcamenti, pensando anche al poco pressing che si è visto.” L’ex allenatore comunque si mantiene ottimista e loda l’attuale commissario tecnico: “Bisogna ringraziare Mancini, che ha preso una Nazionale allo sbando e le ha ridato una speranza e un gioco. Questo ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021)è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, a cui l’ex tecnico del Milan e della Nazionale ha proprio parlato dell’di Roberto, in questi giorni impegnata con i primi match di qualificazione al Mondiale 2022. “La vittoria per 2-0 con la Bulgaria non ha messo in mostra una squadra brillante come eravamo abituati – ha affermato– Spero che i giocatori non pensino di essere imbattibili giocando a ritmi bassi e con pochi smarcamenti, pensando anche al poco pressing che si è visto.” L’ex allenatore comunque si mantiene ottimista e loda l’attuale commissario tecnico: “Bisognare, che ha preso una Nazionale allo sbando e le ha riunae un. Questo ...

