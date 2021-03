"In Ghana v'avrei tagliato la gola". Poi il migrante picchia gli agenti

(Di martedì 30 marzo 2021) Francesca Galici Fermato perché molesto con i passanti, un 49enne ghanese ha insultato, minacciato eto glidella Polizia locale di Como "Invila", si è rivolto così un cittadino ghanese di 49 anni alla Polizia locale di Como, intervenuta dopo la segnalazione di un cittadino. Lo straniero è stato avvicinato dagli uomini delle forze dell'ordine nel parcheggio antistante il cimitero monumentale del capoluogo lombardo, a breve distanza dal centro storico. Pare che che chiedesse l'elemosina in maniera insistente agli automobilisti e ai passanti. Come riporta il sito di cronaca locale Comozero.it, la Polizia locale sarebbe intervenuta per invitare e convincere lo straniero dalle sue richieste, senza successo. A quel punto, quindi, la ...

Ieri mattina intorno alle 11,45 una pattuglia dell'unità operativa della Polizia locale è intervenuta in via Regina Teodolinda, nell'area di sosta davanti all'entrata del cimitero monumentale, in ..."Invitagliato la gola" e ancora "In Italia la giustizia fa schifo e non potete farmi niente". Frasi rivolte agli agenti della polizia locale da un immigrato avvicinato dai vigili davanti al ..."In Ghana vi avrei tagliato la gola", si è rivolto così un cittadino ghanese di 49 anni alla Polizia locale di Como, intervenuta dopo la segnalazione di un cittadino. Lo straniero è stato avvicinato ...(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Due immigrati del Ghana sono stati arrestati dalla Polizia dopo aver tentato di rapinare una donna in piazza Garibaldi, a Napoli ed avere aggredito i poliziotti con il ...