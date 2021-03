Il sottosegretario Sileri che ammette il fallimento dell’app Immuni (Di martedì 30 marzo 2021) Che fine ha fatto l’app Immuni per il tracciamento? Stasera il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha ammesso che l’applicazione sia stata sostanzialmente un flop. Si è ingannato, lo stava per dire proprio con la sua bocca, ma è rientrato in carreggiata. Il messaggio però è passato, e in studio da Giovanni Floris a Di martedì lo hanno capito tutti: l’app Immuni è stato un fallimento. “È stato scaricato solo da 11 milioni di persone”, ha detto. E si sa, che per funzionare avrebbe dovuto essere scaricata da un numero molto più alto. E infatti ormai da mesi sembra essere scomparsa dai radar, così come il tracciamento. Come mai? Non solo l’hanno scaricata in pochi, ma quei pochi che la possiedono non la usano. E infatti quanti di voi ne hanno più sentito parlare? Da mesi ormai è scomparsa, e ha ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Che fine ha fatto l’appper il tracciamento? Stasera ilalla Salute Pierpaoloha ammesso che l’applicazione sia stata sostanzialmente un flop. Si è ingannato, lo stava per dire proprio con la sua bocca, ma è rientrato in carreggiata. Il messaggio però è passato, e in studio da Giovanni Floris a Di martedì lo hanno capito tutti: l’appè stato un. “È stato scaricato solo da 11 milioni di persone”, ha detto. E si sa, che per funzionare avrebbe dovuto essere scaricata da un numero molto più alto. E infatti ormai da mesi sembra essere scomparsa dai radar, così come il tracciamento. Come mai? Non solo l’hanno scaricata in pochi, ma quei pochi che la possiedono non la usano. E infatti quanti di voi ne hanno più sentito parlare? Da mesi ormai è scomparsa, e ha ...

Advertising

AlbertoBagnai : Per esempio, vi lamentate dell’ingresso nel Governo, ma se non ci fosse stato @maxromeoMB non avrebbe potuto portar… - chebbuo2 : RT @GiacomoSgobba: Mi chiedo sempre perché #Sileri è sottosegretario e #Speranza ministro? ??#dimartedi @diMartedi - GiacomoSgobba : Mi chiedo sempre perché #Sileri è sottosegretario e #Speranza ministro? ??#dimartedi @diMartedi - chebbuo2 : #sileri la informó che lei é sottosegretario purtoppo fin dal Conte II quindi il flop di #immuni é amiche colpa sua!!!! #dimartedi - mimmo58zanini : RT @AntonioNbo15: Mah, il sottosegretario #Sileri, persona che ritengo essere equilibrata, seria, competente, che c'azzecca con il partito… -