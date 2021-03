Honda svela la sua Fireblade per la SBK

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 marzo 2021) Per la presentazione della propria squadra SBK, laha scelto di girare il video nel proprio garage. Una soluzione più sobria rispetto a certi unveiling esagerati a cui abbiamo assistito quest’anno, soprattutto in MotoGP. Per il resto, non vediamo grosse novità su una squadra che è rimasta quasi immutata. Cambiano solo alcuni aspetti chiave: è arrivato un nuovo team manager in Leon Camier, ed un nuovo sponsor nella marca francese di lubrificanti Motul. Il resto è così come lo vedevamo lo scorso anno: stessa moto, con le sue evoluzioni, stessa coppia di piloti. E stessa voglia di dimenticare il 2020 per un 2021 tutto all’attacco. Presentazione, quali sono le aspettative del team SBK? Un team che ha il supporto diretto della più grande casa al mondo non può non vincere. E per farlo, l’Ala Dorata ha deciso di effettuare alcune mosse ...