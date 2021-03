Firenze, incidente mortale in via Aretina (Di martedì 30 marzo 2021) Firenze, incidente mortale stamattina all’angolo tra via Aretina e via Minghetti, coinvolto un centauro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e il 118. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale che sta ancora effettuando gli accertamenti, ma sembra siano rimasti coinvolti una moto e un furgone. A perdere la vita la persona alla guida della moto, un uomo di 38 anni, purtroppo inutili i soccorsi. I pubblici ufficiali hanno dirottato il traffico in entrata città verso Lungarno Aldo Moro. Giacomo Cattani L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021)stamattina all’angolo tra viae via Minghetti, coinvolto un centauro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e il 118. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale che sta ancora effettuando gli accertamenti, ma sembra siano rimasti coinvolti una moto e un furgone. A perdere la vita la persona alla guida della moto, un uomo di 38 anni, purtroppo inutili i soccorsi. I pubblici ufficiali hanno dirottato il traffico in entrata città verso Lungarno Aldo Moro. Giacomo Cattani L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

rep_firenze : Firenze, incidente con la moto: muore un fiorentino di 39 anni [aggiornamento delle 10:07] - qn_lanazione : Incidente in moto, muore a 39 anni #Firenze - in_appennino : RT muoversintoscan '??? A #Firenze in via Aretina a causa di un incidente strada chiusa e blocco temporaneo della ci… - 055firenze : Firenze, incidente mortale in via Aretina: perde la vita un 38enne in moto #incidente #firenze #30marzo… - muoversintoscan : ??? A #Firenze in via Aretina a causa di un incidente strada chiusa e blocco temporaneo della circolazione @comunefi #viabiliFI -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze incidente Muore 39enne in moto a Firenze, incidente in zona Bellariva Incidente mortale questa mattina poco prima delle 7 in via Aretina a Firenze, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Vittima un 39enne fiorentino alla guida di una motocicletta. La dinamica è ...

Incidente in via Aretina, muore motociclista Tragico incidente questa mattina poco prima delle 7 in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva, dove un motociclista è morto. Vittima un 39enne fiorentino alla guida di una motocicletta. La ...

Firenze, incidente mortale: perde la vita un 38enne 055firenze Incidente in moto, muore a 39 anni Firenze, 30 marzo 2021 - Incidente mortale questa mattina prima delle 7 a Firenze in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Vittima un 39enne fiorentino che era alla guida di una m ...

Motociclista muore a 39 anni in un incidente FIRENZE: Il dramma è avvenuto p, oco prima delle 7 nella zona sud del capoluogo. Chiusa alla circolazione via Aretina, traffico deviato ...

mortale questa mattina poco prima delle 7 in via Aretina a, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Vittima un 39enne fiorentino alla guida di una motocicletta. La dinamica è ...Tragicoquesta mattina poco prima delle 7 in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva, dove un motociclista è morto. Vittima un 39enne fiorentino alla guida di una motocicletta. La ...Firenze, 30 marzo 2021 - Incidente mortale questa mattina prima delle 7 a Firenze in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Vittima un 39enne fiorentino che era alla guida di una m ...FIRENZE: Il dramma è avvenuto p, oco prima delle 7 nella zona sud del capoluogo. Chiusa alla circolazione via Aretina, traffico deviato ...