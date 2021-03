Donne all’Opera, il concerto per dire no alla violenza (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Eni gas e luce è sponsor ufficiale di Donne all’Opera per dire no alla violenza, un progetto nato da un’iniziativa di Francesca Ascioti, cantante lirica di fama internazionale e fondatrice della Enea Barock Orchestra. Alla conferenza stampa, svoltasi in modalità virtuale, ha partecipato per Eni gas e luce Giorgia Molajoni, Head of Identity, Data & Digital Transformation. A renderlo noto in un comunicato Eni Gas e Luce promotore del progetto ‘Donne all’Opera’ che per la prima volta nel panorama della musica classica, prevede “la partecipazione di un gruppo di cantanti donne di livello internazionale come Patrizia Ciofi (soprano), Vivica Genaux (mezzosoprano), Carmela Remigio (soprano), Anna Bonitatibus (mezzosoprano), Francesca Ascioti (contralto) e Paola Valentina Molinari (soprano), accompagnate da un’orchestra tutta al femminile composta da 22 elementi. L’orchestra sarà diretta da Valeria Montanari e la scaletta proporrà storie in musica di protagoniste femminili dell’opera che si sono riscattate dalla violenza. Attraverso le musiche dei più rinomati compositori barocchi come Vivaldi, Händel, Hasse e tanti altri, si rivivranno storie di personaggi letterari, mitologici e storici che non hanno ceduto ai soprusi maschili e hanno saputo alzare la testa. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta ed Elisa Di Francisca. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Eni gas e luce è sponsor ufficiale di Donne all’Opera per dire no alla violenza, un progetto nato da un’iniziativa di Francesca Ascioti, cantante lirica di fama internazionale e fondatrice della Enea Barock Orchestra. Alla conferenza stampa, svoltasi in modalità virtuale, ha partecipato per Eni gas e luce Giorgia Molajoni, Head of Identity, Data & Digital Transformation. A renderlo noto in un comunicato Eni Gas e Luce promotore del progetto ‘Donne all’Opera’ che per la prima volta nel panorama della musica classica, prevede “la partecipazione di un gruppo di cantanti donne di livello internazionale come Patrizia Ciofi (soprano), Vivica Genaux (mezzosoprano), Carmela Remigio (soprano), Anna Bonitatibus (mezzosoprano), Francesca Ascioti (contralto) e Paola Valentina Molinari (soprano), accompagnate da un’orchestra tutta al femminile composta da 22 elementi. L’orchestra sarà diretta da Valeria Montanari e la scaletta proporrà storie in musica di protagoniste femminili dell’opera che si sono riscattate dalla violenza. Attraverso le musiche dei più rinomati compositori barocchi come Vivaldi, Händel, Hasse e tanti altri, si rivivranno storie di personaggi letterari, mitologici e storici che non hanno ceduto ai soprusi maschili e hanno saputo alzare la testa. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta ed Elisa Di Francisca.

