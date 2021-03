Da luglio arriva l’assegno unico figli: come richiederlo, requisiti, a chi spetta (Di martedì 30 marzo 2021) Dal 1 luglio arriverà alle famiglie italiane l’assegno unico per i figli. Oggi, 30 marzo, è il giorno del via libera del Senato alla legge delega sul nuovo provvedimento. La promessa sono i 200-250 euro al mese a figlio, a partire da luglio, indicati dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Le risorse a disposizione sono 20 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Dal 1arriverà alle famiglie italianeper i. Oggi, 30 marzo, è il giorno del via libera del Senato alla legge delega sul nuovo provvedimento. La promessa sono i 200-250 euro al mese ao, a partire da, indicati dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Le risorse a disposizione sono 20 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NetflixIT : La fuga continua. La seconda stagione di #SkyRojo arriva il 23 luglio, solo su Netflix ?? - graziano_delrio : “Certo che arriva! Dal 1 luglio assegno unico per i figli: fino a 250 euro e qualcosa in più per la disabilità”. G… - infoitinterno : “Bonus bebè” e “Premio nascita” addio: da luglio arriva l’assegno unico per i figli - Lalitadel91 : RT @CinemApp_Cinema: La fuga continua. La seconda stagione di #SkyRojo arriva il 23 luglio, solo su Netflix ?? - angykags : ma beastars 2 su netflix che arriva a luglio matti -