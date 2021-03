Brasile: Bolsonaro annuncia rimpasto, via 6 ministri (Di martedì 30 marzo 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato un rimpasto di governo che vede cambi in sei ministeri chiave del suo esecutivo. Dopo le dimissioni dei ministri degli Esteri, Ernesto Araujo, e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 30 marzo 2021) Il presidente brasiliano Jairhato undi governo che vede cambi in sei ministeri chiave del suo esecutivo. Dopo le dimissioni deidegli Esteri, Ernesto Araujo, e ...

Advertising

repubblica : Brasile: Bolsonaro annuncia rimpasto, via 6 ministri - fattoquotidiano : L'EMERGENZA COVID IN BRASILE Le parole del governatore 'Bolsonaro psicopatico, da lui errori incredibili' - GeMa7799 : LA CABALA ATTACCA IL BRASILE, BOLSONARO RESISTE MA COSTRETTO A CAMBIARE 6 MINISTRI! UE IN MANO A NWO... - Alfonso0070 : RT @leop_kr: Mentre la sinistra italica si concentrava su una non notizia che aveva come tema #Cuba e l'imperialismo americano, in #Brasile… - folucar : RT @GenCar5: Importante rimpasto in #Brasile: #Bolsonaro cambia ministri di Interni, Esteri, Difesa e fa rumore alla Giustizia Anderson Tor… -