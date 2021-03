Apre a Cagliari il Parco Jovanotti | dove si trova?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 30 marzo 2021)il, uno spazio ispirato al cantante Lorenzo Cherubini. L’annuncio è di poche ore, l’inaugurazione si è già tenuta e ilsorge in Via Borgo Sant’Elia, su un’area rimasta a lungo inutilizzata. Lo spazio che adesso occupa il, infatti, non era stata più utilizzata a causa di un incendio che ne aveva resa impossibile la fruizione. Il sindaco Paolo Truzzu e l’assessora Paola Piroddi nella mattinata di lunedì 29 marzo 2021 hanno inaugurato il nuovo, un’area giochi per i più piccoli che avrà anche uno spazio per i gatti. Ma attenzione: non si tratta di unrealmente intitolato al cantante. Questo non sarebbe possibile dal momento che l’artista è ...