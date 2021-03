Ambulanze ancora in coda a Torrette | anche cinque ore di attesa per i pazienti Covid Sempre in affanno il Pronto soccorso

(Di martedì 30 marzo 2021) ANCONA -in fila, attese infinite, reparti pieni. Ci risiamo. L' emergenza non dà tregua, alo stress non concede sosta. Gli effetti della zona rossa tardano a manifestarsi sull'...

«Sono ancora emozionata – ci racconta una commossa ... Si tratta del primo caso di nascita in ambulanza per la Confraternita di Misericordia, e il governatore Roberto Cerulli è estasiato.
ANCONA - Ambulanze in fila, attese infinite, reparti pieni. Ci risiamo. L'emergenza non dà tregua, a Torrette lo stress non concede sosta. Gli effetti della zona rossa tardano a manifestarsi sull'ospedale ... 'Alle ore 2 siamo qui in attesa. Seguirà la sanificazione delle ambulanze ma, intanto, il territorio è scoperto', conclude il medico.