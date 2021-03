WhatsApp sta lavorando a una funzione per personalizzare l’interfaccia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp sta

Esquire Italia

Facebook Twitter PinterestEmail Print Telegram Con buona soddisfazione vanno apprese le notizie di questo lunedì, 28 ... Rifacendoci al detto dei naviganti dei fiumi: quando sifermi, in ...Ecco, per i fanatici di, come togliere il tool 'scrivendo' dal nostro profilo, temporaneamente o per sempre. Il trucco per farlo è stato trovato da Noi del Team Esperti di Tecnologia di ...Sette clienti dentro il lounge bar chiuso impegnati a bere in compagnia. E altrettante multe dopo il controllo dei carabinieri scattato in seguito alle numerose segnalazioni giunte al 112 da parte di ...Milano, 29 mar. (askanews) - Secondo caso di ammonimento da parte del questore di Milano nei confronti di un "cyber bullo", un adolescente che aveva preso di mira una sua (ex) amica 13enne continuamen ...