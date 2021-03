(Di lunedì 29 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

fontafrancesco1 : RT @Gazzetta_it: #Vidal corre: l’obiettivo è vincere la sfida con #Eriksen e riconquistare l’#Inter #SerieA - sportli26181512 : Vidal corre: vuole vincere la sfida con Eriksen e riconquistare l’Inter: Vidal corre: vuole vincere la sfida con Er… - Gazzetta_it : #Vidal corre: l’obiettivo è vincere la sfida con #Eriksen e riconquistare l’#Inter #SerieA - infoitsalute : Inter, Vidal già corre - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Niente riposo per Vidal: il cileno si allena ad Appiano Gentile e corre verso il recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal corre

Una stagione non proprio indimenticabile, ma c'è ancora un finale da scrivere. Ed è uno di quelli che potrebbe diventare storico: chissà, magari anche grazie a un suo guizzo in un match che conta, ...Oggi la squadra non si allenerà ed ad Appiano ci sarà solo( leggi:già), alla ricerca della migliore condizione dopo l'operazione al ginocchio ...Juventus, McKennie: qualità e quantità al servizio della squadra Weston McKennie si sta imponendo tra le fila della Juventus come una delle note più liete di questa deludente stagione da parte degli u ...L'Inter si prepara per la volata finale in campionato con l'obiettivo di conquistare uno scudetto che manca ormai da troppo ...