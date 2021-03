Spagna | deficit al 10% del Pil | dato più alto dal 2009

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ildellanel 2020 è stato di più di 113 milioni di euro, il 10,09% del Pil. Lo ha annunciato il ministero spagnolo del Tesoro. Come spiega la stampa spagnola, si tratta delpiù ...

Agenzia ANSA

Il deficit della Spagna nel 2020 è stato di più di 113 milioni di euro, il 10,09% del Pil. Lo ha annunciato il ministero spagnolo del Tesoro. Come spiega la stampa spagnola, si tratta del dato più alto dal 2009, ovvero dalla grande crisi finanziaria. Madrid, 29 mar 16:53 - (Agenzia Nova) - La crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus ha moltiplicato il deficit bilancio dei conti pubblici della Spagna che sono passati dal 2,86 per ...