Senza Var e tecnologia non è più calcio (Di lunedì 29 marzo 2021) Prima il gol in fuorigioco (netto) della Francia contro l'Ucraina. Poi il colpo di testa di De Ligt a ballare ad altezza linea di porta nella serata sfortunata dell'Olanda in Turchia. Qualche errore qua e là, rigori negati e cartellini invertiti, prima del crescendo con la rete fantasma che ha negato al Portogallo la vittoria in Serbia col pallone abbondantemente oltre il limite, ricacciato fuori da un difensore serbo sulla lenta conclusione di Ronaldo e non visto dall'arbitro Makkelie e dal suo assistente Diks. La prima settimana di partite sulla strada del Mondiale di Qatar 2022 è stata una caporetto. E ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, che il calcio Senza Var e Goal Line Technology nel terzo Millennio non è più sostenibile. Non dove la tecnologia è ormai una consuetudine come in Europa, dove la maggioranza delle ... Leggi su panorama (Di lunedì 29 marzo 2021) Prima il gol in fuorigioco (netto) della Francia contro l'Ucraina. Poi il colpo di testa di De Ligt a ballare ad altezza linea di porta nella serata sfortunata dell'Olanda in Turchia. Qualche errore qua e là, rigori negati e cartellini invertiti, prima del crescendo con la rete fantasma che ha negato al Portogallo la vittoria in Serbia col pallone abbondantemente oltre il limite, ricacciato fuori da un difensore serbo sulla lenta conclusione di Ronaldo e non visto dall'arbitro Makkelie e dal suo assistente Diks. La prima settimana di partite sulla strada del Mondiale di Qatar 2022 è stata una caporetto. E ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, che ilVar e Goal Line Technology nel terzo Millennio non è più sostenibile. Non dove laè ormai una consuetudine come in Europa, dove la maggioranza delle ...

