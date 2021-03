Roma | Calenda | “Raggi bocciata | Pd? Scelga mio vice o corro da solo”

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Guai a trasformare il voto di ottobre in uno scontro ideologico. Serve invece un approccio civico e bipartisan. Noi, nel caso non si arrivi a un accordo con il Pd, correremo non con il simbolo di Azione ma con liste civiche. Chiedendo il voto ai cittadini di destra, di centro e di sinistra che si sentono romani prima che partigiani di questo o di quel movimento politico. I romani hanno diritto a una squadra di governo esperta e pragmatica, libera dai condizionamenti di una classe dirigente politica locale che è trasversalmente tra le peggiori d’Italia”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, in un’intervista rilasciata al Messaggero. “IN SONDAGGI RAGGI BOCCIATA DA 80%, NON GRANDE RISULTATO”