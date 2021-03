Real Madrid, Nagelsmann la prima scelta in caso di addio di Zidane (Di lunedì 29 marzo 2021) Non solo Sergio Ramos. In casa Real Madrid tiene banco anche il futuro di Zinedine Zidane, legato ai blancos da un anno di contratto. La società non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio a fine stagione del tecnico francese e l’obiettivo numero 1 sulla lista di Florentino Perez sarebbe Julian Nagelsmann. Secondo la stampa spagnola, il tecnico del Lipsia avrebbe superato nelle gerarchie anche Joachim Loew, che a fine Europei lascerà la Germania, e Raul. Più indietro Massimiliano Allegri, in passato contattato da Perez. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Non solo Sergio Ramos. In casatiene banco anche il futuro di Zinedine, legato ai blancos da un anno di contratto. La società non vuole farsi trovare impreparata india fine stagione del tecnico francese e l’obiettivo numero 1 sulla lista di Florentino Perez sarebbe Julian. Secondo la stampa spagnola, il tecnico del Lipsia avrebbe superato nelle gerarchie anche Joachim Loew, che a fine Europei lascerà la Germania, e Raul. Più indietro Massimiliano Allegri, in passato contattato da Perez. SportFace.

