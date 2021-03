M5S: fonti, 'deroga a regola secondo mandato per meriti disattende linea Grillo' (Di lunedì 29 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 29 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : M5S: fonti, 'deroga a regola secondo mandato per meriti disattende linea Grillo'... - GianlucaDeFilio : LE COSE CAMBIANO All'inizio volevano il 'recall' per cacciare dal parlamento i parlamentari 'traditori' del mandato… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il vincolo del doppio mandato, confermato ieri da Beppe Grillo nella riunione con i parlamentari #M5S, 'è una scelta che… - lancellone : RT @fenice_risorta: Mi chiedo: non era un loro punto di forza...due mandati e a casa? ?????? - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Il vincolo del doppio mandato, confermato ieri da Beppe Grillo nella riunione con i parlamentari #M5S, 'è una scelta che… -