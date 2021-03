JJ Lin al suo 40° compleanno

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il 27/03/2021 JJ Lin, cantante ed attore di Singapore, ha festeggiato i suoi 40 anni. Lo ha fatto in compagnia di amici, alcuni dei quali sono volti noti del C-pop. L’artista ha rivolto l’attenzione anche al pubblico e ha saputo coinvolgerlo, postando molte foto dell’evento sui social. JJ Lin: com’è andata la festa? JJ Lin ha iniziato la carriera musicale a Taiwan ed ora è conosciuto in tutto l’Estremo Oriente. Recentemente è stato premiato al TMEA come Best Male Singer (Hong Kong e Taiwan) e Best Producer, mentre la sua canzone “The Story of us” si è classificata tra le 10 migliori canzoni dell’anno. Ma l’artista non si ferma e rilancia. Infatti nella pagina facebook del festeggiato si parla del suo primo album in Inglese “Like you do” e della continuazione di un concerto che era stato bloccato dalla pandemia e che ripartirà in via virtuale. Infine è previsto un duetto epico con ...