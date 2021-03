Il fango di Luca Casarini contro ilGiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Mauro Indelicato I documenti esclusivi incastrano i talebani dell'accoglienza. Ora l'attivista prova a difendersi: "Frasi decontestualizzate" Macchina del fango contro Mediterranea ordita da procuratore e giornalisti di destra: è questa la linea di difesa mediatica di Luca Casarini circa il caso Mare Jonio, la vicenda cioè partita da un'inchiesta della procura di Ragusa e ricostruita nei giorni scorsi dagli articoli pubblicati su Il Giornale a firma di Fausto Biloslavo e Valentina Raffa. Ed è soprattutto proprio contro il quotidiano che Casarini, capomissione della Mare Jonio, si è rivolto in una diretta social pubblicata sul canale Facebook di Mediterranea Saving Humans: “Si firmano come giornalisti ma si conoscono per il loro passato di appartenenza agli ambienti ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 marzo 2021) Mauro Indelicato I documenti esclusivi incastrano i talebani dell'accoglienza. Ora l'attivista prova a difendersi: "Frasi decontestualizzate" Macchina delMediterranea ordita da procuratore e giornalisti di destra: è questa la linea di difesa mediatica dicirca il caso Mare Jonio, la vicenda cioè partita da un'inchiesta della procura di Ragusa e ricostruita nei giorni scorsi dagli articoli pubblicati su Il Giornale a firma di Fausto Biloslavo e Valentina Raffa. Ed è soprattutto proprioil quotidiano che, capomissione della Mare Jonio, si è rivolto in una diretta social pubblicata sul canale Facebook di Mediterranea Saving Humans: “Si firmano come giornalisti ma si conoscono per il loro passato di appartenenza agli ambienti ...

