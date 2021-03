Hood: Outlaws and Legends, trailer per la mappa Graveyard (Di lunedì 29 marzo 2021) Il nuovo gioco di Sumo Digital, Hood: Outlaws and Legends, ci presenta un nuovo trailer dedicato ai dettagli della mappa Graveyard Tra gli studi third party più attivi possiamo annoverare senza dubbio Sumo Digital, che a pochi mesi dal riuscito Sackboy: A Big Adventure, si appresta a lanciare su PC e console il suo prossimo lavoro, Hood: Outlaws and Legends. Il titolo, sviluppato sotto l’ala protettrice di Focus Home Interactive, debutterà tra un paio di mesi, e le informazioni che vengono diffuse di volta in volta non fanno altro che aumentare la curiosità attorno a questo PvPvE medievale. Mostrato per la prima volta nel corso dello State of Play dello scorso agosto, il gioco torna oggi protagonista delle scene grazie ad un nuovo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 29 marzo 2021) Il nuovo gioco di Sumo Digital,and, ci presenta un nuovodedicato ai dettagli dellaTra gli studi third party più attivi possiamo annoverare senza dubbio Sumo Digital, che a pochi mesi dal riuscito Sackboy: A Big Adventure, si appresta a lanciare su PC e console il suo prossimo lavoro,and. Il titolo, sviluppato sotto l’ala protettrice di Focus Home Interactive, debutterà tra un paio di mesi, e le informazioni che vengono diffuse di volta in volta non fanno altro che aumentare la curiosità attorno a questo PvPvE medievale. Mostrato per la prima volta nel corso dello State of Play dello scorso agosto, il gioco torna oggi protagonista delle scene grazie ad un nuovo ...

