Giornalismo: uno stage retribuito a Repubblica di due mesi. Torna la GNI fellowship (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche nel 2021 studenti universitari, neolaureati, studenti e neodiplomati delle scuole di Giornalismo possono partecipare alla selezione per trascorrere 8 settimane nella nostra redazione. Ecco i requisiti e le caratteristiche della fellowship, organizzata dallo European... Leggi su repubblica (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche nel 2021 studenti universitari, neolaureati, studenti e neodiplomati delle scuole dipossono partecipare alla selezione per trascorrere 8 settimane nella nostra redazione. Ecco i requisiti e le caratteristiche della, organizzata dallo European...

Advertising

EternoRN93 : RT @Pirichello: Da Domani se sei milanista compri il Corriere dello Sport, spiace ma il giornalismo d’inchiesta e senza censura va supporta… - EnSaRiTo : RT @Pirichello: Da Domani se sei milanista compri il Corriere dello Sport, spiace ma il giornalismo d’inchiesta e senza censura va supporta… - doe_uno : RT @CarloRosati1975: @GioChirilly @repubblica La zona arancione non prevede il divieto di circolazione, di andare in spiaggia e di fare il… - Pirichello : Da Domani se sei milanista compri il Corriere dello Sport, spiace ma il giornalismo d’inchiesta e senza censura va… - Desmondo90 : RT @busettodavide: Enrico Mentana che usa il proprio sito internet per attaccare in maniera totalmente ridicola e senza alcun argomento (se… -