FerreroLegno | stile e confort in ottica green

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 29 marzo 2021)è un’azienda specializzata nella produzione di porte in legno per interni, sul mercato da oltre sessant’anni. Nata come piccolo laboratorio artigianale nel 1950 a Farigliano (Cuneo), l’attività si è costantemente trasformata nel corso del tempo, rinnovandosi secondo le richieste del mercato sino a giungere ad essere una delle attuali realtà produttive nel settore dell’arredamento