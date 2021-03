Covid, una mamma scrive ad Emiliano: “Classi chiuse, ma nei negozi c’è il putiferio” (Di lunedì 29 marzo 2021) "Lei mi deve spiegare perché mio figlio deve restare a casa, perché mio figlio non può fare sport all'aperto in sicurezza mentre nei negozi c'é il putiferio e io da lavoratrice glielo possono garantire". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) "Lei mi deve spiegare perché mio figlio deve restare a casa, perché mio figlio non può fare sport all'aperto in sicurezza mentre neic'é ile io da lavoratrice glielo possono garantire". L'articolo .

