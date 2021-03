Covid, l’infermiere di Potenza ai colleghi No vax: «Cambiate lavoro» – Il video (Di lunedì 29 marzo 2021) «Pensare di arrivare in pronto soccorso o nei reparti di emergenza senza vaccino non rispetta i canoni etici e morali della nostra professione: chi fa il contrario deve fare probabilmente un altro lavoro». Felice Arcamone, infermiere pugliese «lucano d’adozione», si rivolge così a tutti i colleghi e professionisti della sanità, lanciando un appello affinché si sottopongano alla somministrazioni del vaccino contro il Covid. Lo scorso dicembre, l’uomo è stato il primo infermiere della Basilicata a essere immunizzato presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, e oggi ricorda ai colleghi della sanità che non intendono vaccinarsi «gli ideali» che muovono la professione. «Quando si decide di fare un lavoro si sposano diritti e doveri», ha detto Arcamone in un’intervista all’Ansa, «i nostri ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) «Pensare di arrivare in pronto soccorso o nei reparti di emergenza senza vaccino non rispetta i canoni etici e morali della nostra professione: chi fa il contrario deve fare probabilmente un altro». Felice Arcamone, infermiere pugliese «lucano d’adozione», si rivolge così a tutti ie professionisti della sanità, lanciando un appello affinché si sottopongano alla somministrazioni del vaccino contro il. Lo scorso dicembre, l’uomo è stato il primo infermiere della Basilicata a essere immunizzato presso l’Ospedale San Carlo di, e oggi ricorda aidella sanità che non intendono vaccinarsi «gli ideali» che muovono la professione. «Quando si decide di fare unsi sposano diritti e doveri», ha detto Arcamone in un’intervista all’Ansa, «i nostri ...

