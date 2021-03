Che tempo che fa | Alessia Marcuzzi schietta e diretta su Chiara Ferragni “Io sicuramente non …” | grande imbarazzo in studio

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ieri sera, domenica 28 marzo 2021 è andata in onda una nuova puntata di Cheche fa, il programma condotto da Fazio Fazio, con la partecipazione dell’immancabile Luciana Littizzetto. Tra i diversi ospiti in, una tra le conduttrici più amate della televisione italiana. Stiamo parlando di, la quale è stata protagonista di un simpaticissimo siparietto con la comica torinese. Cheche fa, domenica 28 marzo ospiti inCosì come ogni domenica, anche ieri è andata in onda una nuova puntata di Cheche fa, il programma condotto da Fabio Fazio, su Rai 3. Ovviamente presenti inanche Filippa Lagerback, Enrico Brigano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. È stato dato ampio spazio ...