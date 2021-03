Canale di Suez, la Ever Given quasi liberata: riapertura più vicina (Di lunedì 29 marzo 2021) Canale Suez, la Ever Given si muove: riapertura più vicina Sembra essere più vicina la riapertura del Canale di Suez: la Ever Given, la gigantesca nave portacontainer che da martedì scorso blocca il Canale di Suez ha cominciato a muoversi. Lo rivelano Vesselfinder e Myshiptacking, i siti di osservazione del traffico marittimo, secondo cui la poppa della nave, che è lunga 400 metri e pesa più di 200mila tonnellate, si è spostata ed è ora più vicina e quasi in parallelo al lato del Canale. Da sabato, infatti, 14 rimorchiatori sono impegnati senza sosta per disincagliare la Ever ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021), lasi muove:piùSembra essere piùladeldi: la, la gigantesca nave portacontainer che da martedì scorso blocca ildiha cominciato a muoversi. Lo rivelano Vesselfinder e Myshiptacking, i siti di osservazione del traffico marittimo, secondo cui la poppa della nave, che è lunga 400 metri e pesa più di 200mila tonnellate, si è spostata ed è ora piùin parallelo al lato del. Da sabato, infatti, 14 rimorchiatori sono impegnati senza sosta per disincagliare la...

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - Avvenire_Nei : Canale di Suez. Bloccate merci di mezzo mondo, in crisi la geopolitica degli Stretti - marcoranieri72 : RT @MondoMercati: Suez, liberata la nave portacontainer che ha bloccato il canale - LotusMarty : RT @ilpost: La nave Ever Given non è più incagliata -