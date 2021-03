Bologna. Via le erbacce da piazze e marciapiedi: da oggi anche con un aceto speciale (Di lunedì 29 marzo 2021) Da oggi, lunedì 29 marzo, e fino a ottobre, quasi 900 chilometri di marciapiedi della città saranno ripuliti dalle erbacce. Al centro degli interventi anche 30.000 metri quadrati di pavimentazione di aree di pregio del centro storico come Piazza Santo Stefano, Piazza San Domenico, Piazza San Francesco, via IV Novembre e le aree annesse alla Porte medievali. L’intervento consiste nella rimozione della vegetazione infestante che cresce lungo i marciapiedi e vicino ai muri e ai cordoli stradali, affinché non superi mai i 30 centimetri. Il taglio viene eseguito con i decespugliatori e i soffiatori per allontanare e raccogliere il materiale di risulta. Da oggi c’è poi una novità: oltre al taglio delle erbacce, su marciapiedi di alcune strade e sulle ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 29 marzo 2021) Da, lunedì 29 marzo, e fino a ottobre, quasi 900 chilometri didella città saranno ripuliti dalle. Al centro degli interventi30.000 metri quadrati di pavimentazione di aree di pregio del centro storico come Piazza Santo Stefano, Piazza San Domenico, Piazza San Francesco, via IV Novembre e le aree annesse alla Porte medievali. L’intervento consiste nella rimozione della vegetazione infestante che cresce lungo ie vicino ai muri e ai cordoli stradali, affinché non superi mai i 30 centimetri. Il taglio viene eseguito con i decespugliatori e i soffiatori per allontanare e raccogliere il materiale di risulta. Dac’è poi una novità: oltre al taglio delle, sudi alcune strade e sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Via UniCredit riapre la sede di Carpi Fossoli Accessibilità, trasparenza e innovazione. Sono le caratteristiche principali della filiale UniCredit Carpi Fossoli, che da oggi, lunedì, torna operativa presso la sua storica sede in via del Mar Ionio, lasciando i locali che erano stati allestiti sulla strada statale 413 Romana nord per garantire la prosecuzione del servizio. Posta al piano terra di uno stabile demolito e ...

127 km di strade provinciali modenesi trasferite ad Anas ... Camposanto e Crevalcore, in provincia di Bologna; venne realizzata sull'area di sedime della ... E' considerata un'alternativa alla via Giardini per accorciare il tragitto tra Modena e Pievepelago, ...

Pasqua a Bologna, celebrazioni anticipate e Via crucis in streaming

I ristoratori tornano in piazza: dal 7 aprile riapriranno per protesta a pranzo e cena Un tour di cinque tappe che porterà la carovana dei manifestanti di “Io Apro” a toccare alcune delle più importanti città d’Italia. Una serie ...

